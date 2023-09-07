الشريف: حكومة الدبيبة مسؤولة عن الانقسام الحالي

حمّل عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الانقسام الحالي وضعف تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الشريف في تصريح لـ”تلفزيون المسار”: “نحن نتجه إلى وحدة البلاد وإلى توحيد السلطة التنفيذية بشكل عام، الانقسام الحاصل الان في ليبيا المسؤول الأول والأخير عنها هي حكومة الوحدة المنتهية في الولاية والتي اغتصبت السلطة وانفردت بإدارة البلاد وتوقفت حركة الخدمات وحركة التنمية في باقي المدن والمناطق الأخرى.

وأضاف: “كان لزاما علينا أن نعمل بشكل متوازٍ بأن نوفر الخدمات لكل المناطق من خلال الحكومة الليبية”.

وتابع النائب: “نسعى دائما ومن خلال لجنة 6+6 ومن خلال توجهات مجلس النواب وباستعداده لإصدار كل القوانين للتفاهم مع كل القوى السياسية داخل ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية توحيد الحكومة في أقرب الآجال”.