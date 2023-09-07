اللواء “أبوزريبة” يناقش آلية تطوير البنية التحتية التقنية في مختلف المناطق

الوطن| متابعات

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اجتماعًا في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي، مع مدير إدارة الشؤون الفنية للاِتصالات بوزارة الداخلية، اللواء “علي حسن الأوجلي” لمناقشة عددً من القضايا ذات الصلة بتطوير البنية التحتية التقنية في مختلف ربوع البـلاد.

وتركز الاجتماع على استعراض المهام التي قامت بِهَا الإدارة في المرحلة الأولى، والتي تشمّل بلديات الجفرة وسبها وضواحيها في الجنوب الغربي للبـلاد.

وقييم التطورات والإنجازات التقنية التي تحققت في هذه المناطق، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول استراتيجيات تعزيز البنية التحتية التقنية للدوائر والأجهزة الأمنية في المنطقة.

وَفِي سياق آخر، تمَّ مُناقشة آلية تَكليف الطاقم الفني بِالإدارة للبدء فِي المرحلة الثانية مِن البرمجة وَتلبية الاِحتياجات الدَّاخلية التقَّنية فِي مناطق الجنوب الشرقي، وَاِستعراض الخُطط وَالموارد المطلُوبة لِتنفيذ هذه المرحلة.

وَأكدَ معالي الوَزير خِلال الاِجتماع على أهمية الاِستمرار فِي تَعزيز البُنية التَّحتية التقَّنية وَتحسين قُدرات الدوائر الأمنية وَالإدارية، وَذلك لِتَعزيز الأمن الداخلي وَتقدِّيم خدمات فعّالة وَمُتقدمة للمُواطنين فِي جميع أنحاء البـلاد.