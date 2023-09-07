ضبط شخص قتل 3 مواطنين منذ 3 سنوات

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس، التمكن من ضبط أحد المواطنين المطلوب في واقعة خطف وقتل مواطن بتاريخ 2020/4/1 م، وذلك بالتعاون بين أعضاء مركز شرطة ككلة الشمالي ومركز شرطة الوسط بالتعاون مع قسم البحث الجنائي في مديرية أمن شرق الجبل.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه بالاستدلال من المتهم حول الواقعة اعترف بالمشاركة رفقة آخرين بخطف المجني عليه وقتله، ومشاركته أيضا في جريمة قتل شخصين آخرين.

واتخدت الإجراءت القانونية ضد المتهم وتم إحالته إلى جهات الاختصاص، والبحث جار لضبط شركائه في الجريمة.