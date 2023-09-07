“مفوضية الانتخابات” تشارك في أعمال ملتقى رابطة الاتحاد الأفريقي للإدارات الانتخابية

الوطن| متابعات

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع وثيقة المبادئ والإرشادات لاستخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات بأفريقيا، وكان ذلك ضمن أعمال ملتقى رابطة الاتحاد الأفريقي للإدارات الانتخابية (AAEA) الذي انعقد في أديس أبابا.

وقد مثّل المفوضية في هذا الملتقى وفدٌ ضم عضوي مجلسها عبد الحكيم بلخير وأبوبكر مردة.

وقدم بلخير جملة من الملاحظات التي أبدتها المفوضية حول مشروع الوثيقة المقدم للمناقشة، مشيراً إلى تجربة المفوضية والخطط والاستراتيجيات التي اتبعتها في التعامل مع وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المشترك للوصول إلى أعلى المعايير المهنية في إجراء العمليات الانتخابية.