اللواء “أبوزريبة” يناقش استعدادات الاحتفال بعيد الشرطة الـ”59”

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عقد وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة اجتماعاً بحضور الوكيل فرج اقعيم، ورئيس جهاز البحث الجنائي، ومدير أمن بنغازي، ومديرإدارة الدعم المركزي، بالإضافة إلى مدراء الإدارات والمكاتب لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدالشرطة الليبية.

وتم استعراض أبرز فعاليات الاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى برنامج الاحتفال والتجهيزات المطلوبة، واستمع أبوزريبة إلى شرح مفصل منالمعنيين بالتحضيرات والاستعدادات، بما في ذلك الخطط التدريبية المخصصة لمشاركة جميع المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فيالاحتفال بيوم الشرطة الليبية، والذي يُصادف الثامن من أكتوبر.

وأكد على أهمية الاحتفال بهذه المؤسسة العريقة، التي تعد رمزًا للتضحية والشجاعة، وتقديم خدمات للمواطنين.