ناشط من الزاوية: مدينتنا تنقصها القبضة الأمنية

قال عضو حراك تصحيح المسار بالزاوية أيوب الرطيل التناصح إن عمليات التهريب عادت إلى الساحل الغربي عامة ومدينة الزاوية خاصة وعودة الأوضاع الأمنية المتردية.

وأضاف الرطيل في تصريحه أن الأوضاع الأمنية تحسنت المدة الماضية بعد الحملة التي قامت بها وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة مشيرا إلى أن أوكار الفساد والمخدرات عادت من جديد للمدينة بالإضافة إلى تهريب الوقود بعد العملية الأمنية المدة الماضية، وفق قوله.

ولفت إلى أن ما ينقص مدينة الزاوية الآن هي القبضة الأمنية، و أن هناك تخاذل كبير من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة الأمنية داخل مدينة الزاوية وكلها متعتمدة على دور حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بمحاربة تهريب الوقود، وفق تعبيره.