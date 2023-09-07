أكد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في ليبيا، الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام، ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها نشرته عبر منصة “حكومتنا” على فيسبوك، إن المشروع يتكون من قسمين رئيسيين، المبنى الرئيسي المتمثل في المستشفى المكون من طابقين، بينما يضم القسم الثاني الملحقات.

ويضم الطابق الأرضي إدارة المستشفى والعيادات الخارجية وأقسام الإسعاف والطوارئ والولادة والإيواء، ويشمل قسم العمليات غرفتين للعمليات، إلى جانب قسم التصوير المغناطيسي، وقسمين للإنعاش (واحد للرجال وآخر للنساء).

كما يضم المستشفى قاعة للعمليات، وقسم العناية المركزة، وجناحا آخر للعمليات يضم 4 غرف عمليات، وقسما للتعقيم، بالإضافة إلى قسم لغسل الكلى، وقسمين منفصلين للجراحة العامة والعظام للرجال وللنساء، إلى جانب قسم للأطفال، وصيدلية مركزية، وغرفتين للغازات الطبية، وغرفة ميكانيكية.