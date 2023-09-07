الأرصاد الجوية: سقوط الأمطار على أغلب مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني سقوط الأمطار على أغلب مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية احيانا، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلىيوم السبت على الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي مما تسبب في تجمع المياه فيالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتوقع المركز ان تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الشمال مابين (25– 30)مْ، ومابين (35–40)مْ على الجنوب.

وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء يوم الاحد على غرب ليبيا.