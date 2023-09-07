ليبيا الان

مبروكة توغي: مساندة المرأة عمل وطني 

تم النشر منذُ 45 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، ظهر أمس الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، بعضوات المجالس البلدية وتركز اللقاء حول دور المرأة الفعال الثقافي والمشاريع المستقبلية لقطاع الثقافة داخل البلديات.

وأكدت توغي على أهمية دور المرأة في كافة المجالات، وعلى ما يمثله منتدى عضوات المجالس البلدية الذي يضم جميع عضوات المجالس البلدية الحالية والسابق من رافد مهم للعمل الوطني لمساندة قضايا المرأة ودعم دورها المجتمعي.

كما اكدت على ترحيبها بمقترحاتهم وتوصياتهم، ومواصلة التشاور حول كل ما من شأنه رفعة الوطن، وفق قولها، كما دار حوار مفتوح بين الوزيرة والحضور تركز في معظمه على القضايا التي تهم العمل الثقافي المحلي، ووسائل النهوض بالعمل الثقافي في البلديات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة في مختلف أنحاء الوطن، وأبدت توغي اهتماما كبيرا بالمقترحات التي قدمها الحضور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك