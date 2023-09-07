طرابلس.. القبض على شخصين قامو بالسطو على استراحة مواطن وتصويره

تمكن اعضاء البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخصين قاما باقتحام استراحة احد المواطنين و الاعتداء عليه بالضرب و تقييده و تصويره عاريا لأجل ابتزازه فيما بعد .

وبحسب مديرية أمن طرابلس، لم يكتفي المتهمين بذلك بل قاموا بسرقة مبلغ مالي قيمته 7750 دينار بالإضافة لجواز سفر الضحية و شاشة و منظومة موسيقى و غاز الطهي ساعة و خاتم يخصان الضحية بالإضافة لسيارته و اله قص كهربائية ” صاروخ” ، و تهديد الضحية بصوره العارية لكي لا يبلغ عنهم.

وبوعي من الضحية قام بالتبليغ ليتم متابعة ارقام الجناة و اعداد كمين لهم و تم القبض عليهم و بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم و تم استرجاع من المتهم الاول مبلغ 1000 دينار و شاشة و منظومة الموسيقى و مضخم صوت وجهاز DVD ، و اله القص الكهربائية و غاز الطهي كما وتم استرجاع مبلغ 1600 دينار من المتهم الثاني وجهاز هاتف نقال نوع سامسونج.

وتمت احالة المتهمين الى جهة الاختصاص رفقة المبرزات الجرمية المسترجعة.