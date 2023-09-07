ليبيا.. “الخليج العربي” تبحث التعاون مع شركات عالمية متخصصة في حفر آبار النفط

التقى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، بعدد من المسؤولين مع شركة الطاقة لمعالجة الآبار وشركة TENDEKA، لبحث إبرام تفاقيات مع شركة نفطية عالمية متخصصة في حفر الآبار.

وحضر الاجتماع سكوت وتيرس رئيس عمليات Scott Watters وهيثم السويفي مدير مبيعات شمال افريقيا بالشركة ومحمد البكوش مدير الحسابات المالية بالشركة.

يأتي ذلك في إطار البحث عن عقد شراكات لإبرام اتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية المتخصصة في حفر الآبار ومعالجة المشاكل والصعوبات الاعتيادية الأكثر تكرارا في عمل الآبار المنتجة بأحدث الطرق والوسائل وأيضا إعادة الآبار المغلقة للإنتاج وتحفيزها لزيادة الإنتاج من النفط.