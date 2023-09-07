“المبروك” يعقد اجتماعاً موسعاً مع مراقبة الخدمات المالية طرابلس

الوطن| متابعات

عقد وزير المالية بالحكومة المنتهية خالد المبروك، اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس مراقبة الخدمات المالية طرابلس ومدراء الإدارات ورؤساءالأقسام والوحدات بها.

وأكد المبروك خلال الاجتماع على المضي قدماً لأجل تحقيق التحول نحو الرقمنة المالية التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولةالليبية، في ظل توجهات واستراتيجيات الحكومة المنتهية ومساعيها في تطوير مختلف قطاعات الدولة.

كما عبر عن شكره وتقديره لمراقبة الخدمات المالية طرابلس رئاسةً وموظفين للجهود المبذولة في سبيل الدفع بعجلة الأداء الوظيفي في نفسالاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أن المراقبات المالية هي من أهم السواعد الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة المالية في نجاح أعمالها، وتحقيق استراتيجياتها لتطوير القطاع، والتي تتمثل في توفير أعلى مستويات الخدمة للمواطن من صرف مرتبات ومتابعة المراقبين الماليين إلى أخر ذلك من التخصصات والمهام المسندة إليها .