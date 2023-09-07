خلال لقاء الفنان بوشناق.. الدبيبة: نرحب بجميع حاملي رسالة الفن الهادف

ليبيا – استقبل رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة في مكتبه بالعاصمة طرابلس الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق.

وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة ما يحمله الفن من رسائل هادفة تناقش قضايا الوطن والمواطن، حيث عبر بوشناق للدبيبة عن امتنانه للمشاركة في فعاليات ليالي المدينة لتحقيق هذه الرسالة السامية.

وأعرب الفنان التونسي عن سعادته بما تشهده البلاد من حالة استقرار ساهمت في عودة النشاط الفني الذي غاب عنها لسنوات، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وتونس.

من جانبه، عبر الدبيبة عن ترحيبه بالفنان التونسي لطفي بوشناق وجميع حاملي رسالة الفن الهادف للتغني بالوطن والسلام انطلاقاً من ليبيا.