حبس احتياطي لمسؤولين بفرع مصرف الوفاء بتهمة تلقيهم أموالا غير مشروعة

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف احتياطيا بتهمة تلقي أموال غير مشروعة.

وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر حسابه بفيسبوك إن المتهمين حصلا مالا غير مشروع بالانتفاع بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

ووفقا للمكتب فإن المعلومات الواردة خلال التحقيق أثبتت إنجاز المتهمين للعملية داخل المصرف الرئيسي لغرض تحصيل منافع شخصية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في الـ27 من أغسطس الماضي بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف بالمخالفة.

وأوضح المكتب أن المتهم تعمد التصرف في المبلغ مخالفا مقتضيات قواعد إدارة المال العام وإسهامه في تحقيق منفعة مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع، على الرغم من نفي تسلم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ عام 2018.

المصدر: مكتب النائب العام

