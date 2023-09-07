“عبد الجليل” يتفقد المرافق الطبية بالمنطقة الجنوبية

الوطن|متابعات

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل مع وفد مرافق له زيارة، تفقدية لعدة مرافق طبية في مدينة سبها شملت مركز سبها الطبي، ومجمع عيادات سبها، ومستشفى سبها للحوادث،وديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية، ومركز علاج العقم سبها، ومصرف الدم سبها، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز علاج الأورام، بالإضافةإلى أنه سيكمل خلال الأيام القادمة زيارته لعدد من المناطق والمدن الأخرى في الجنوب ستشمل أم الأرانب وتراغن ومرزق وبراك الشاطئ.

وتناولت الجولة الاطلاع والوقوف على كافة المشاكل والمختنقات والصعوبات التي تعاني منها هذه المستشفيات والمراكز، وتقييم الأوضاعوسير العمل ومتابعة الصيانات والإنشاءات داخلها.

وأكد عبدالجليل على ضرورة حلحلة الصعوبات المواجهة ، وتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، واستكمال المشاريع القائمةلضمان تزويد المواطنين بأفضل وارقى الخدمات الصحية.