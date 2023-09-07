الزوبية: تحملوا الدبيبة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً

قال جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، طمأن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن الموقف من حكومته، وأنه باق شريطة التعجيل بتهيئة الظروف للانتخابات.

كتب قائلًا على موقع إكس “باثيلي في لقائه مع الدبيبة؛ لن يكون غيرك رئيس حكومة في ليبيا، بلبل، غير تربح شدد حكومتك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات”.

أضاف “كما كتبنا وصرّحنا عشرات المرات بعد بداية الحرب الأوكرانية، لما تتعبوا من الدبيبة اعملوا انتخابات وإلا تحملوا إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا” وفق تعبيره.