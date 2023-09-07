بعد إنتهاء مهامها..السفيرة البريطانية تودّع ليبيا

ودعت السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ليبيا مع إقتراب مغادرتها ونهاية مهمتها، بعد تكليف الحكومة البريطانية سفيرا جديدا.وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، ان هيرندال سوف تنتقل لتشغل منصبا دبلوماسيا آخر .

وكتبت كارولين هورندال،رسالة وداع على حسابها بموقع “إكس”، أمس الأربعاء،قالت فيها،”أنا حزينة جدا لأني سأغادر ليبيا قريبا، لكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونغدن.. أنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها”.

أعلنت المملكة المتحدة،الأربعاء، تعيين سفيرها الجديد لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند. وقالت حكومة المملكة المتحدة: “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن سفيرا لصاحب الجلالة لدى ليبيا”.

وقالت السفارة البريطانية على موقع “إكس”: “يسعدنا أن نعلن عن تعيين سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا.. نتطلع بشدة كلنا في إلى العمل معه ومواصلة تعزيز علاقة مع ليبيا”.

وفي تغريدة على حسابه بموقع “إكس” قال مارتن لونجدين:”يسرني جدا أن أمثل المملكة المتحدة كسفيرا جديدا لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف”.

وأضاف: “سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع”.