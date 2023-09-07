تخصيص 3.5 مليار دينار لجهاز الإمداد الطبي منذ بداية العام

العنوان-طرابلس

أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تخصيص 3 مليارات و573 مليونا و911 ألفا و909 دنانير لجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس المنصرم.

وتمثّلت مخصصات جهاز الإمداد الطبي 54.1% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، البالغة 6 مليارات و602 مليون و453 ألفا و275 دينارا، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

واستحوذ باب الدعم على 99.4% من إجمالي مخصصات جهاز الإمداد الطبي، بينما جرى تخصيص 10 ملايين و532 ألفا و639 دينارا لباب الرواتب، تمثّل 0.29% من إجمالي المخصصات، و0.24% للباب الثاني (النفقات التسييرية)، بواقع 8 ملايين و666 ألفا و667 دينارا.

وتشير البيانات إلى أن نصيب جهاز الإمداد الطبي من استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 289 مليون دولار.