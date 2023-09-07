الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الخميس

بنغازي 07 سبتمبر 2023 (وال)- توقعات الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين، سقوط أمطار جيدة على معظم مناطق الشمال، تصحبها خلايا رعدية أحيانًا، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24–30) مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة من يوم الغد، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم الاثنين ومن المتوقع أن تكون غزيرة من يوم الأحد، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-35) مْ، وتسجل تراجع من يوم السبت.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحماده

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-39) مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40) مْ. (وال)

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