الجيش الليبي يؤكد استمراره في تأمين الحدود الجنوبية

أكد الجيش الليبي استمراره في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا،تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن بسط الأمن والإستقرار المدن والمناطق الواقعة في الجنوب الليبي وتأمين الشريط الحدودي.

وقال مكتب الإعلام الحربي، إن وحدات اللواء 128 المعزز “لا تزال تؤدي واجبها المقدس بكل احترافية وإخلاص، رغم الظروف المناخية القاسية وقلة توفر الإمكانيات اللازمة”.

وأضاف، أن “رجال اللواء المرابطون في المواقع والنقاط الثابتة والمتحركة من التكيف والتعايش مع كافة ظروف الوعرة والمشقات لتنفيذ الماهم المناطة بهم بكل دقة وتفاني وتضحية في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن”.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، منذ أسبوعين، عملية عسكرية موسعة لتأمين الحدود الجنوبية، وبسط السيطرة وسط ما تمر به دول جنوب الصحراء والساحل الإفريقي من “توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية”، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش قصف سلاح الجو تجمعات المعارضة التشادية جنوب البلاد، فيما جرى إنزال جوي لفرقة مظلات قرب جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية.