السنوسي: لا تزال الكرة في ملعب لجنة 6+6 باعتبار أن التعديلات لم يكن لها ردود أفعال من القوى السياسية

ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، إن ما يمكن أن يضيفه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،للمشهد الليبي هو كيف يتعامل مع مجلس النواب؟، مشيرا إلى أن لجنة 6+6 لا تزال الكرة في ملعبها باعتبار أن التعديلات لم يكن لها ردود أفعال من القوى السياسية.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، رأى من الجانب التنفيذي، أن هناك أطرافا مقتنعة بضرورة وجود حكومة موحدة، وهناك أطراف تريد توحيد للمؤسسات وحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على قيادة مرحلة ما قبل الانتخابات.