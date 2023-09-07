اللواء “أبوزريبة” يناقش قضايا أمنية في جالو

الوطن|متابعات

اجتمع وزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة معَ مدير مديرية أمن الواحات جالو خالد العبار، في مكتبه بديوان الوزارة بمدينة بنغازي،لمناقشة عدد من القضايا الأمنية المُهمة ضمن اختصاص المديرية وآلية إعداد الكرّاديس وَالتجهيزات المتعلقة بها للاحتفال بعيد الشرطة.

ونسق وزير الدَّاخلية معَ وزير العدل للتعاقد معَ شركة مُتخصصة فِي صيانة المُنشآت السجنية القضائية وضمان توافر المُعدات وَالمركباتاللازمة لنقل المساجين وتقديمهم إلى المحاكم بِشكل سلس وفعّال، إذ تم مناقشة مسألة سجن الشرطة القضائية والتأكيد على أهمية توفيرمرافق سجنية ملائمة داخل مُديريَّة أمن الواحات جالو.

وأكد أبو زريبة عن سعيّة لتوفير كافة الاِحتياجات للمُديريِّة لِبسط الأمن وَالأمان بالمنطقة، مصدراً تعليماته لجناح التدريب بغية تدريبالكرّاديس وَتجهيزهم بافضل الطرق لضمان نجاح احتفالية عيد الشرطة.