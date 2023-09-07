استمرار الأمطار الجيدة والرعدية حتى الاثنين القادم.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار جيدة على أغلب مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية احيانا، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم السبت على الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق الشمال مابين (25– 30)مْ، ومابين (35–40)مْ على الجنوب.

وبحسب التقرير تنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء يوم الاحد على غرب ليبيا.

سقوط أمطار جيدة على معظم مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية احيانا، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم السبت مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم السبت مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24–30)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة من يوم الغد، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم الاثنين ومن المتوقع أن تكون غزيرة من يوم الأحد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-35)مْ، وتسجل تراجع من يوم السبت.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.