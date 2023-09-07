وزير مالية الوحدة يدعو للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صد مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة في بيان لها،أن الوزير وجه بضرورة حوكمة الإجراءات المتبعة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية.

وتناول الاجتماع آليات التنسيق والتعاون، بين كل من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وكل الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن توصيف ما طرأ من عراقيل عند قيام مصلحتي الجمارك والضرائب بممارستها لمهامها المسندة إليها، واقتراح المعالجات المناسبة والحلول الناجعة.