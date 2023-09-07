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وزير مالية دبيبة يدعو للتصدي لجرائم الإرهاب وغسيل الأموال

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




خالد المبروك وزير المالية الليبي

أكد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، خالد المبروك، على ضرورة تعزيز جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد المبروك، خلال اجتماع مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، على ضرورة حوكمة الإجراءات المتبعة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك، لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية.

وناقش المجتمعون آليات التنسيق والتعاون، والعراقيل التي واجهت عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، واقتراح المعالجات المناسبة والحلول الناجعة.






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صحيفة الشاهد الليبية

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