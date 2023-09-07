أمطار جيدة على مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة على معظم مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية أحيانا اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز استمرار هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وتشهد مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

وأيضا تشهد مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة من الغد، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم الإثنين ومن المتوقع أن تكون غزيرة من يوم الأحد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم السبت.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.