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«حراك 17 فبراير» بمصراتة: اختطاف «المدني» سيقلب الشارع على الأجهزة الأمنية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دان ما يسمى بـ«حراك 17 فبراير لتصحيح المسار» في مصراتة، اختطاف الإعلامي بمليشيات «بركان الغضب»، عبدالمالك المدني، من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، بعد انتقاده قيام حكومة الدبيبة بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن الحراك: “الحكومة تُضيق على الشعب لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات وتشديد القبضة الأمنية”.

وأضاف البيان “هذه التصرفات ستقلب الشارع على الأجهزة الأمنية، ونشدد على وجوب إخلاء سبيل كل الناشطين الذين تم اعتقالهم لهذه الأسباب الواهية، ونتضامن مع كل المُضطهدين في بلادنا الحبيبة، ولابد من الوقوف ضد مثل هذه الإجراءات القمعية، والحفاظ على ثوابت ثورة 17 فبراير”.

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المدني حراك 17 فبراير حكومة الوحدة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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