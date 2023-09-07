«حراك 17 فبراير» بمصراتة: اختطاف «المدني» سيقلب الشارع على الأجهزة الأمنية

دان ما يسمى بـ«حراك 17 فبراير لتصحيح المسار» في مصراتة، اختطاف الإعلامي بمليشيات «بركان الغضب»، عبدالمالك المدني، من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، بعد انتقاده قيام حكومة الدبيبة بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن الحراك: “الحكومة تُضيق على الشعب لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات وتشديد القبضة الأمنية”.

وأضاف البيان “هذه التصرفات ستقلب الشارع على الأجهزة الأمنية، ونشدد على وجوب إخلاء سبيل كل الناشطين الذين تم اعتقالهم لهذه الأسباب الواهية، ونتضامن مع كل المُضطهدين في بلادنا الحبيبة، ولابد من الوقوف ضد مثل هذه الإجراءات القمعية، والحفاظ على ثوابت ثورة 17 فبراير”.