عميش: التقيت الرئيس الفذ أردوغان حفظه الله في أنقرة 

أعرب عصام عميش، القيادي الليبي بتنظيم الإخوان، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

حرص عميش على التقاط صورة رفقة أردوغان، وعلق على فيسبوك اليوم الخميس قائلًا “الحمدلله رب العالمين، اللهم أنصر الاسلام والمسلمين وأعز كلمة الحق والدين ، وأحفظ بلادنا وبلاد المسلمين , وهيئ لنا في ليبيا وتركيا وامريكا وكل بلاد العالم العدل والحق والحرية برحمتك يا أرحم الراحمين ، البارحة في العاصمة التركية أنقرة في لقاء الرئيس الفذ رجب الطيب أردوغان حفظه الله”.