شاهد.. تعليمات صارمة من الدبيبة بشأن شغل الوظائف العامة والملاك الوظيفي

طالب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها بالتقيد بأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية المتعلقة والحسابات والمخازن وقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف والملاك الوظيفي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في منشوره رقم (12) لسنة 2023م والصادر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري بأن أي اجراء يصدر بالمخالة للتشريعات النافذة وفقا لما ورد بالمنشور المشار اليه يعد باطلا، حسب وكالة (وال).

واكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن أي إجراء يخالف ذلك.

نص البيان :

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2023م

في اطار تنظيم الوظيفة العامة وتطبيقا لأحكام التشريعات النافذة المنظمة بالخصوص والتي من بينها قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والتي قضت بحظر اصدار قرارات شغل الوظائف العامة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة ضمن الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية مع وجوب توفر المخصصات المالية اللازمة.

ولما كان شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ الأهلية والاستحقاق وتستحق المرتبات وكافة العلاوات والمزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجدول المرتبات المعتمد.

عليه يطلب من جميع الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها التقيد بأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بشروط اصدار قرارات شغل الوظائف وخصوصا توفر الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي للوحدة الإدارية والتغطية المالية اللازمة على نحو ما سبق ذكره . كما يعد باطلا أي إجراء يصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ولما ورد بهذا المنشور، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن مخالفة ذلك.