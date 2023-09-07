الجامعة العربية: يجب إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بسرعة

طالب مجلس جامعة الدول العربية، بسرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن، مثنيا على جهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وقال المجلس، في بيان صدر عنه، في ختام اجتماعه الوزاري بالقاهرة: “نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، فهو خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة، كما ندعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة”.

وأضاف البيان “المصالحة الوطنية الشاملة مهمة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، وندعو إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة، كما نجدد التأكيد على دعم جهود البعثة الأممية في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”.