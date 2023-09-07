النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بمصرف ليبي

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤول إدارة فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف، وذلك لانتفاعهم بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع القيمة المقابلة.

واستقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.