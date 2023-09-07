السلامة الوطنية: العثور على قذيفة في العجيلات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2023

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في ليبيا اليوم الخميس العثور على قذيفة في مزرعة مواطن بالعجيلات.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بمكتب مفرقعات المنطقة الغربية تلقت يوم أمس الأربعاء بلاغا من رئيس وحدة السلامة الوطنية الجديدة بالعجيلات يفيد بوجود قذيفة (106) بمزرعة أحد المواطنين بالمنطقة وبينت الهيئة أنه تم التعامل معها وتأمين ونقلها إلى مكان التخزين إلى أن يتم إتلافها لاحقاً.