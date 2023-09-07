الرطيل: عمليات التهريب عادت إلى الساحل الغربي عامة ومدينة الزاوية خاصة

ليبيا – أكد عضو حراك تصحيح مسار بمدينة الزاوية أيوب الرطيل، عودة عمليات التهريب إلى الساحل الغربي عامة ومدينة الزاوية خاصة وعودة الأوضاع الأمنية المتردية.

الرطيل قال في تصريح لتلفزيون “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني إن الأوضاع الأمنية تحسنت المدة الماضية بعد الحملة التي قامت بها “وزارة الدفاع الليبية”، لكن أوكار الفساد والمخدرات عادت من جديد للمدينة بالإضافة إلى تهريب الوقود بعد العملية الأمنية المدة الماضية وما ينقص مدينة الزاوية الآن هي القبضة الأمنية.

كما اعتبر أن هناك تخاذل كبير من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة الأمنية داخل مدينة الزاوية وكلها متعتمدة على دور حكومة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بمحاربة تهريب الوقود.