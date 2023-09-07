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العرفي: محاولات جارية لتخدير الشارع لنسيان واقعة لقاء المنقوش

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي الخميس، إن انتهاء المهلة المحددة للتحقيق مع وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة في قضية لقائها مع وزير خارجية الاحتلال دون التحقيق معها لا يبشر بخير.

وتوقع العرفي في تصريح صحفي، أن يكون هناك شخصيات أخرى متورطة في القضية ومحاولة تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن معظم الصحف الغربية تتحدث عن تورط رئيس الحكومة في قضية لقاء الوزيرة مع كوهين.

واعتبر العرفي أن حكومة الدبيبة تمضي في عدد من القرارات في محاولة منها لتخدير الشارع لنسيان محاولة التطبيع، مؤكدا أن مجلس النواب سيتابع مع النائب العام التحقيقات في قضية الوزيرة لمعرفة المتورطين فيها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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