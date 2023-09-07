تنبيه جوي جديد وهام من الارصاد بشأن التقلبات الجوية ــ نشرة الأمطار اليومية

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية تحذيراً جديداً، في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن التقلبات الجوية تشهدها مناطق شمال ليبيا .

وبحسب التنبيه فمن المتوقع سقوط أمطار جيدة على أغلب مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية احيانا، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى أخر إلى يوم السبت على الشمال الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون غزيرة يومي الأحد والاثنين على الشمال الشرقي مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

ووفقا للتقرير تكون الرياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة والبحر مضطرب خاصة على الساحل الغربي (ارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار)، عليه يرجى أخد الحيطة والحذر

وفيما يلي نشرة الامطار خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة صباحاً: