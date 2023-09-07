نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تحذر من عدم الالتزام بقرار الاعتصام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2023

أعلنت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي مواصلة الاعتصام المفتوح محذرة من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخالفه من أعضاء هيئة التدريس.

ونص قرار الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس رقم 1 لسنة 2023على دخول جميع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات العامة والخاصة وجامعة ليبيا المفتوحة والأكاديمية الليبية والمعاهد العليا والكليات التقنية ومؤسسات ومراكز البحث العلمي في اعتصام شامل ومفتوح داخل مؤسساتهم التعليمية إلى حين إشعار آخر.

وبحسب القرار يخول النقيب العام أعضاء هيئة التدريس بليبيا باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للاعتصام مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يخالفه من أعضاء هيئة التدريس مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.

وبموجب القرار يجوز للكليات التي شرعت في الامتحانات النهائية للعام الجامعي 2023-2023 استكمالها مع حظر الشروع في الإجراءات المتعلقة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024 إلى حين رفع هذا الاعتصام ولا يجوز رفع الاعتصام أو تعليقه إلا بقرار من الأمانة العامة.