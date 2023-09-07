الدبيبة يؤكد ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في العاصمة طرابلس في خطة العام 2023 ومواصلة العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المدينة.

تصريحات الدبيبة جاءت خلال زيارته لديوان بلدية طرابلس المركز للاطلاع على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية لبلدية طرابلس المركز.

وناقش الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي والحضور، عددا من مشاريع التنمية في المدينة التي جرى إنجازها خلال العام 2022، والمتعلقة بإنشاء مواقف عامة وتطوير الحدائق وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها وتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي وغيرها من أعمال صيانة البنية التحتية والعمرانية.

وحضر الاجتماع كل من وزير وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة.