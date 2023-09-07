غيث: لا يوجد مجلس إدارة بالمركزي.. فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف ؟

ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث،أنه لا يوجد مجلس إدارة بالمركزي،فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف؟.

غيث وفي تصريح خاص لقناة “تبادل”،أوضح بأن قرار تخفيض سعر الصرف هو قرار من مجلس الإدارة حسب قانون المصارف رقم 1 لعام 2005، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة المصرف.

وأضاف :”لا يوجد مجلس إدارة،فكيف سيتم اتخاذ القرار؟،إلا إذا تم القرار بالمخالفة للقانون أي من دون قرار من مجلس الإدارة وهذا أمر وارد”،مؤكداً بأنه لا يستغرب حدوث ذلك في ظل غياب الرقابة والمساءلة على أعمال المصرف المركزي.

ونوه إلى أن المركزي لم يقم بنشر أو إعداد القوائم المالية منذ عام 2010، للمصرف حتى دون مراجعة ويكتب عليها غير مراجعة، حيث إنه يتعلل بعدم انتهاء ديوان المحاسبة بعدم استكمال المراجعة التقرير نفسه ليس فيه جديد نفس الأخطاء وعدم الشفافية.

غيث أكد أنه ليس من اختصاص المصرف نشر هذا التقرير فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية.