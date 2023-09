شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة أن يكون للجامعة العربية دور أساسي في استقرار ليبيا، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، حيث أكد ضرورة تحسين أداء الجامعة العربية وتطويرها بما يمكنها من أخذ دور يواكب التحديات التي يمر بها العالم.

وتطرق الحويج إلى موقف ليبيا بخصوص القضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الليبيين يقبلون الشراكة ولا يقبلون الوصاية، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الاجتماع صدر عنه عدد من القرارات التي تتعلق بمسيرة العمل العربي المشترك وأخرى تتعلق بتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية.

المصدر: وزارة الاقتصاد + قناة ليبيا الأحرار

The post الحويج: لا بد أن يكون للجامعة العربية دور أساسي في استقرار ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار