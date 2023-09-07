الحكومة المكلفة تبحث استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة بليبيا

التقى رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الخميس عدداً من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية وممثلين عن شركات أجنبية، لبحث سبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن هذه الخطوة تأتي إيذاناً باِنطلاق العمل في مشاريع الإسكان العام بمدينة بنغازي كخطوة أولى ستتبعها باقي المدن والمناطق، حيث ستشرع الشركات الوطنية والأجنبية في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل مستهدفةً 25,000 وحدة سكنية في ربوع البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأكد حماد، على الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية، والذي ترسّخت دعائمه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.

واِتفق الحاضرون خلال اللقاء على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقّفة، كما تم التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.

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