البركي: الغرياني تحول من مفتٍ إلى محرض على الحرب بين الليبيين

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني، أن المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني تحول إلى محرض على الحرب بين الليبيين.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال؛” عندما يتحول المفتي إلى محرض على الحرب بين الليبيين بدل المصالحة، متناسياً جريمة التطبيع ومن ورائها،وناكراً لملحمة تطهير المناطق الحدودية للجنوب،فإن عوراته وسوءاته قد ظهرت وبانت للعيان،وعلى الأرجح أن الرجل قد وصل إلى أرذل العمر!!،فلا فتوى تؤخذ منه،ولا قوله يُسْمَع له”.