العريبي: اجتماع قريب بين رئيسي النواب والأعلى للدولة وننتظر ملاحظات لجنة 6+6 للمصادقة عليها

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن هناك لقاء قريبا سيجمع بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة محمد تكالة، دون أن يحدد الزمان والمكان ومحور اللقاء.

وأضاف العريبي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أنه تم إحالة الملاحظات المحالة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى لجنة 6+6 وأنهم ينتظرون إحالتها من اللجنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وفق قوله.

وأوضح العريبي أن إجراءات اختيار سلطة تنفيذية موحدة من أجل الإشراف على الانتخابات ستبدأ عقب ورود الملاحظات والمصادقة عليها في ظل استمرار التواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا تكالة عقب اختياره رئيسا للأعلى للدولة أغسطس الماضي، للاستمرار في التواصل مع النواب للتوصل إلى توافق يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما أجرى الطرفان مكالمة هاتفية، أبديا خلالها استعدادهما للتفاهم والتواصل والعمل على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، وفق ما صرح به عقيلة لروسيا اليوم.

وأشار عقيلة إلى أن مجلس الدولة سينظر في الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن تلك الملاحظات مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها.

