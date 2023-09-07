“دبيبة” يطلع على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية ببلدية طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة اليوم الخميس، ديوان بلدية طرابلس المركز للاطلاع على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن دبيبة ناقش مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي والحضور، عدداً من مشاريع التنمية في المدينة التي جرى إنجازها خلال العام 2022، والمتعلقة بإنشاء مواقف عامة وتطوير الحدائق وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها وتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي وغيرها من أعمال صيانة البنية التحتية والعمرانية.

وشدد رئيس حكومة الوحدة خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في خطة العام 2023 ومواصلة العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع نظيره المصري زيادة التعاون وتبادل الخبرات