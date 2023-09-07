“حماد” يشرع في استكمال مشاريع الاسكان العام لـ 25 ألف وحدة سكانية

الوطن|متابعات

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د.أسامة حماد، اليوم الخميس؛ عددًا من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية ومُمثّلين عنشركات أجنبية؛ لبحث سُبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.

وأكد حماد ان العمل سينطلق في مشاريع الاسكان العام بمدينة بنغازي كخطوة اولى تتبعها باقي المدن والمناطق حيث ستشرع الشركاتالوطنية والأجنبية في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل حيث سيكون المستهدف بالكامل 25,000 وحدة سكنية في كامل ربوع البلاد.

وأشاد بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

ولفت الى الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطقسيطرة الحكومة الليبية، والذي ترسّخت دعائمه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.

واِتفق الحاضرون على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقّفة، كما تم التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.