مفوضية الأمم المتحدة: ساعدنا 644 لاجئاً على مغادرة ليبيا 

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أنه منذ بداية عام 2023 ساعدنا 644 لاجئًا وطالب لجوء في بدء حياة جديدة.

أضافت في بيان “أعدنا توطين 147 لاجئًا، وغادر ليبيا 34 من خلال فرص ومبادرات أخرى، و 463 من خلال آليات العبور الطارئ، ونسعى لمساعدة أكبر عدد ممكن من اللاجئين وطالبي اللجوء لإيجاد حلول مستدامة لهم”.

وتابعت “نعتمد في إيجاد فرص إعادة التوطين والإجلاء على الالتزامات التي تقدمها الدول المستقبلة، وهذه الأماكن محدودة، كما انخفضت الحلول المستدامة المتاحة بشكل كبير منذ جائحة كورونا، ونواصل مساعينا لدعوة الدول المستضيفة لزيادة الحصص”.