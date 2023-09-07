متوقفة منذ 2011.. الحكومة الليبية تبدأ استكمال مشاريع الإسكان العام في أكتوبر القادم

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أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، الشروع في استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عام 2011 اعتبارًا من أكتوبر القادم.

وقالت الحكومة، إنّه تمّ الاتفاق، خلال اجتماع لرئيس مجلس وزراء الحكومة، أسامة حماد، مع عدد من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية وممثلين عن شركات أجنبية، على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المتوقفة.

وأضافت الحكومة، إن الشركات الوطنية والأجنبية ستشرع في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل مستهدفة 25 ألف وحدة سكنية.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي إيذانًا بانطلاق العمل في مشاريع الإسكان العام في بنغازي كخطوة أولى وستتبعها باقي المدن والمناطق.

وأضافت أن حماد، أكد على الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني، الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية، والذي ترسّخت دعائمه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت الحكومة، أنّه تمّ التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب، حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.

وكانت المشاريع الإسكانية قد توقف العمل فيها بعد اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير التي أطاحت بالنظام السابق. وتبلغ نسبة إنجاز بعض هذه المشاريع نحو أكثر من 50 بالمئة، من بينها مشروع 20 ألف وحدة سكنية في بنغازي.