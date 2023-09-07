الكبير: الصديق الكبير لن يصرف الميزانية المعتمدة لحكومة حماد

ليبيا – زعم المحلل السياسي عبد الله الكبير ، أن اعتماد ميزانية حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد يعني فشل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إقناع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلسي النواب والدولة، مع وجود عامل آخر هو دعم أحد أبناء خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لحكومة حماد،بحسب قوله.

الكبير وفي تصريحات خاص لمنصة “صفر”، أشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يصرف الميزانية المعتمدة؛لأن إجراءات تشكيلها مخالفة للاتفاق السياسي فضلا عن عدم الاعتراف بها دوليا.