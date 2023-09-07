“حماد” يتابع مع الشركات الأمريكية خطوات تنفيذ مشروع ميناء سوسة البحري

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماع مع القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “BOT” والذي يتمثل في إعادة البناء والتشغيل وإعادة الملكية للدولة الليبية مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع حضره ممثلون عن الشركات الأمريكية والوطنية المستثمرة والشركات المنفذة للمشروع، ومندوبين عن وزارة المواصلات بالحكومة، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة من مصلحة الموانئ والنقل البحري، وعميد بلدية سوسة عبد الحكيم بشير.

وشدد حماد، خلال اللقاء على أهمية المشروع ودوره المحوري في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي، مؤكداً أن هذه الأعمال لها أهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، التي بدورها توفر فرص عمل للشباب وتساهم في القضاء على أزمة البطالة.

واستعرض الاجتماع أيضاً كافة الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع، وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، علاوةً على تاريخ الشركات المنفذة في مجالات الإنشاءات.

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