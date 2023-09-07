الدبيبة: هدفنا رفع مستوى خدماتنا للمواطنين في طرابلس 

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ديوان بلدية طرابلس المركز مطلعا على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية لبلدية طرابلس المركز.

وناقش الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي والحضور، عددا من مشاريع التنمية في المدينة التي جرى إنجازها خلال العام 2022، والمتعلقة بإنشاء مواقف عامة وتطوير الحدائق وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها وتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي وغيرها من أعمال صيانة البنية التحتية والعمرانية.

ووفق بيانه، شدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في خطة العام 2023 ومواصلة العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس، وفق قوله.

وحضر الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى سالم ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج ومدير مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة .