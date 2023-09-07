“الكبير” يبحث مع السفير الفرنسي جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية

أستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن السفير الفرنسي أشاد خلال اللقاء بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي والتي تعد خطوة هامة لتفعيل عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية من خلال إصداره البيان الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق، وشارك في اللقاء السيد المستشار الاقتصادي للسفارة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي التقى أمس الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا كارولين هورندال، بمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا.

أشادت هورندال، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وانعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا

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